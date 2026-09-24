Amazon gözünü Süper Lig’e dikti! Dünyanın önemli dijital yayın şirketi, yayın ihalesi için düğmeye bastı

Dev platform, Süper Lig’in yayın hakları için Saran Grup’la birlikte hareket ediyor. İki şirket yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabilecek bir teklif üzerinde çalışmalara başladı.

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Süper Lig’in yeni dönem yayın ihalesi öncesinde rekabeti artıracak bir gelişme yaşandı. Birçok ülkede canlı spor yayınları yapan Amazon, Türkiye pazarına girmek için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Amazon, Süper Lig’in yayın haklarını almak üzere Saran Grup’la birlikte çalışmalara başladı. İki şirketin, şartnamenin açıklanmasının ardından ihaleye ortak teklif vermeyi planladığı belirtiliyor. Üzerinde çalışılan teklifin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

İHALE 13 OCAK’TA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig’in yeni dönem yayın hakları için ihaleyi 13 Ocak 2027’de yapacak. Süreci yürütmek üzere oluşturulan Yayın İhalesi Komisyonunda TFF temsilcilerinin yanı sıra Kulüpler Birliğinden üç, 1. Lig’den bir temsilci yer alacak. Kulüpler Birliğinden üç isim de toplantılara misafir olarak katılabilecek. İhale öncesinde düzenli olarak toplanacak komisyon; kulüplerin beklentilerini, yayın modelini, ekonomik kriterleri ve teknik şartları belirleyecek.

ŞARTNAMEYE ÖNEM

TFF, komisyondaki görüşmelerin ardından belirlenen çerçeveyi, Avrupa’da yayın hakları ve spor yayıncılığı alanında uzman bir şirkete teslim edecek. İhale şartnamesini bu şirket hazırlayacak. Çalışmada Avrupa’nın büyük liglerindeki yayın standartları ve güncel yayıncılık kriterleri esas alınacak. Amaç, yayın bedelinin yanı sıra teknik altyapı, prodüksiyon, görüntü kalitesi, kamera teknolojisi ve yayın güvenliği için de uluslararası standartlara uygun koşullar belirlemek.

KALİTE VURGUSU

Kulüplerin, mevcut yayıncı beIN Sports’un yayın kalitesi, çözünürlüğü ve maçlarda kullandığı kamera sayısına yönelik ciddi eleştirileri bulunuyor. Yeni şartnamede teknik koşulların ayrıntılı biçimde tanımlanması bekleniyor. 4K yayın, yüksek görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı ve standartları üzerinde özellikle duruluyor. Böylece yayın haklarını alacak şirketten, ödeyeceği bedelin yanında Avrupa’nın önde gelen ligleriyle rekabet edebilecek bir yayın kalitesi de istenecek.

YAYIN KALİTESİNDE ZİRVE

Amazon, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde canlı maç yayınına ek olarak istatistikler, grafikler ve artırılmış gerçeklik tarzı görselleştirmeler ekledi. İzleyiciler, oyuncu isimleri, sprint hızları, pas mesafeleri, top hızları, beklenen gol (xG) ölçümleri, tüm oyuncuların canlı konum haritaları ve ivme göstergeleri gibi ek bilgilere de ulaştı.

AMAZON DÜNYADA NE YAPIYOR?

FUTBOL, BASKETBOL, TENİS, OTO YARIŞI VE KRİKET...



Amazon, Prime Video ile spor yayıncılığındaki yatırımlarını son yıllarda hızla büyüttü. Şirket; İngiltere, Almanya ve İtalya gibi önemli pazarlarda UEFA Şampiyonlar Ligi, bazı Avrupa ülkelerinde Premier Lig maçlarını ekranlara taşıyor. Brezilya’da ise her hafta bir maç olmak üzere 38 maç yayınlıyor. Copa do Brasil paketinde ise 54 maç var. Üstelik, geçen hafta anlaşmayı 2030’a kadar uzattı. Meksika’da ise Chivas’ın iç saha maçlarının yayın haklarına sahip.

TÜRKİYE STRATEJİSİ

Prime Video’nun futbol dışındaki portföyünde NBA, NFL, NHL, MLB, NASCAR, tenis ve kriket karşılaşmaları da bulunuyor. Farklı ülkelerde canlı spor karşılaşmalarını yayınlayarak geleneksel televizyon kanallarının en önemli dijital rakiplerinden biri hâline geldi. Amazon’un şimdi Süper Lig yayın hakları için Türkiye pazarına girmeye hazırlanması, şirketin dünya çapında büyüttüğü spor yayıncılığı stratejisinin yeni halkası olarak dikkat çekiyor.

HACIOSMANOĞLU GÖRÜŞTÜ

İlk dirsek teması Turkcell'le

Amazon’un Saran Grup’la birlikte Süper Lig yayıncılığı için hazırlık yaptığı süreçte, Türkiye Futbol Federasyonundan da dikkat çeken bir adım geldi. TFF’nin yayın ihalesi için ilk dirsek temasını Turkcell’le kurduğu ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Kulüpler Birliğinden bir temsilciyle birlikte Turkcell CEO’suyla görüştüğü ve toplantıda yeni dönem yayın ihalesinin ele alındığı belirtildi. Bu temasla gözler Turkcell’in yayın ihalesinde nasıl bir pozisyon alacağına çevrildi.

| Kaynak: TAHİR KUM Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TAHİR KUM

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