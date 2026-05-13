Amazon, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajında platformda önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2026 itibarıyla Prime Video’daki film ve diziler "sınırlı reklamlar”" içerecek. Şirket ayrıca, reklam görmek istemeyen kullanıcılar için ek ücretli reklamsız abonelik paketini de kullanıma sunacak. Peki, Amazon Prime’ın reklamsız üyelik paketi Türkiye’de ne kadar olacak?

Amazon Prime Video, Türkiye’de abonelik sisteminde değişikliğe gidiyor. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajına göre platformda içerikler belirli reklam aralarıyla yayınlanmaya başlanacak. Şirket, bu uygulamanın daha fazla dizi, film ve orijinal yapım yatırımını desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini duyurdu.

REKLAMSIZ ÜYELİK PAKETİ NE KADAR?

Yapılan açıklamada mevcut Prime üyelik ücretinde herhangi bir artış olmayacağı belirtilirken, reklamsız izleme tercih eden kullanıcılar için ayrı bir paket seçeneğinin sunulacağı ifade edildi. 17 Haziran 2026 itibarıyla devreye alınacak reklamsız paket için aylık 59,90 TL ek ücret ödeneceği aktarıldı.

AMAZON PRİME ÜYELİĞİ NE KADAR?

Amazon Prime Türkiye üyeliği, Prime Video erişimi dahil aylık 39,00 TL olarak uygulanıyor.

