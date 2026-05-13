UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı PSG-Arsenal oldu. Bayern Münih’i yarı finalde eleyen Fransız devi PSG, tarihinde ilk kez kupayı kazanmak isteyen Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. PSG ile Arsenal arasında oynanacak dev mücadele öncesi futbolseverler maçın tarihi, saati ve oynanacağı stadı araştırıyor.

PSG-ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev final, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

PSG yarı finalde Bayern Münih’i toplam skorda geçerek finale yükseldi. Fransa’daki ilk maçı 5-4 kazanan Paris temsilcisi, rövanşta Allianz Arena’da 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Arsenal ise yarı finalde rakibini eleyerek uzun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan’ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması ülkenin en büyük stadyumlarından biri olan Puskas Arena’da oynanacak. UEFA’nın son yıllarda büyük organizasyonlarda tercih ettiği modern statlardan biri olan Puskas Arena, daha önce Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlarına da ev sahipliği yapmıştı. Finalin binlerce taraftarın katılımıyla kapalı gişe oynanması bekleniyor.

