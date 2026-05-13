Torreira'ya saldırı öncesi tüyler ürperten mesajlar atmış: Kendini veya ailesini kurtarma şansı yok!
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı dün gece İstanbul Beyoğlu'nda darbeden 32 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren ve "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıkan Y.Y'nin, sosyal medyada yıldız oyuncuya yönelik tehdit mesajları ortaya çıktı.
Olay, 12 Mayıs Salı günü Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde gerçekleşti. Bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
TAKSİDE YAKALANDI
Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.
TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU
Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan şüpheli Y.Y. hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA ÖLÜM TEHDİTLERİ
Şüpheli Y.Y.nin, sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret dolu mesajları ortaya çıktı.
Saldırganın, Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu bazı paylaşımlar şöyle:
- Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş benim Torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var.
- Torreira'nın kendini veya ailesini kurtarma şansı yok arkadaşlar.
- Torreira'ya açıkça söylemek gerekirse ben bir şey yapmasam da olur. Onu zaten gelecekteki karısı aldatacak. Ama yapacağım.