Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı dün gece İstanbul Beyoğlu'nda darbeden 32 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren ve "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıkan Y.Y'nin, sosyal medyada yıldız oyuncuya yönelik tehdit mesajları ortaya çıktı.

Olay, 12 Mayıs Salı günü Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde gerçekleşti. Bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Lucas Torreira, Galatasaray'da 4 sezondur forma giyiyor.

TAKSİDE YAKALANDI

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Y.Y., emniyetteki sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Şüphelinin, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Y.Y. hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Y.Y.'nin sosyal medya mesajı

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM TEHDİTLERİ

Şüpheli Y.Y.nin, sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret dolu mesajları ortaya çıktı.

Y.Y.'nin bir diğer sosyal medya mesajı

Saldırganın, Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu bazı paylaşımlar şöyle:

- Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş benim Torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var.

- Torreira'nın kendini veya ailesini kurtarma şansı yok arkadaşlar.

- Torreira'ya açıkça söylemek gerekirse ben bir şey yapmasam da olur. Onu zaten gelecekteki karısı aldatacak. Ama yapacağım.

Darp olayının perde arkası araştırılıyor.

