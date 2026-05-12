Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Lucas Torreira, ayrılık söylemlerine ara verdi. Yeni sözleşmeye hazır olduğu mesajını veren 30 yaşındaki Uruguaylı yıldızın, garanti ücretine zam istediği belirtildi.

Galatasaray'da 4'üncü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda "sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği" haberleriyle sık sık gündeme gelmişti. Ailesine yakın olmak için ülkesine dönmeyi planladığı konuşulan Uruguaylı futbolcu, ayrılık düşüncesinden geri adım attı.

5 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor. 4 milyon euro civarında maaşı olan Torreira, yeni sözleşmede yıllık ücretinin 5 milyon euro seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.

Bu sezon 46 maçta sahaya çıkan Lucas Torreira, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı futbolcunun, yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk. Şimdi hepimiz daha iyiyiz. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası