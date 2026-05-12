Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni gelişme: Ayrılıktan vazgeçti, "zam" dedi
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Lucas Torreira, ayrılık söylemlerine ara verdi. Yeni sözleşmeye hazır olduğu mesajını veren 30 yaşındaki Uruguaylı yıldızın, garanti ücretine zam istediği belirtildi.
- Torreira, "sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği" haberleriyle gündeme gelmişti.
- Ayrılık düşüncesinden geri adım atan Torreira, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor.
- Uruguaylı oyuncu, yıllık ücretinin 5 milyon euro seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.
- Torreira, yakın çevresine, "Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 4'üncü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda "sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği" haberleriyle sık sık gündeme gelmişti. Ailesine yakın olmak için ülkesine dönmeyi planladığı konuşulan Uruguaylı futbolcu, ayrılık düşüncesinden geri adım attı.
5 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor. 4 milyon euro civarında maaşı olan Torreira, yeni sözleşmede yıllık ücretinin 5 milyon euro seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.
"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Sarı-kırmızılı futbolcunun, yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk. Şimdi hepimiz daha iyiyiz. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.