Galatasaray'da 2022-2025 yılları arasında forma giyen; hem sergilediği futbol hem de sempatik tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olan Belçikalı eski futbolcu Dries Mertens, bu defa farklı bir görevde sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz cumartesi akşamı Antalyaspor'a karşı RAMS Park'ta 4-2 kazanılan şampiyonluk maçını ailesiyle birlikte tribünden takip eden eski yıldızı Dries Mertens'i teknik ekibe katacak.

Dries Mertens, Galatasaray'ın 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu statta kutladı.

OKAN BURUK'UN YARDIMCISI OLACAK

Dört yıldır görev yapan yardımcı antrenörlerden Ismael Garcia ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İspanyol antrenörün yerini Haziran 2025'te futbolu bıraktığını açıklayan Mertens ile dolduracak.

Okan Buruk - Ismael Garcia

TÜRKİYE'DE 5 KUPA KAZANDI

"Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi" diyerek profesytonel futbol kariyerini noktalayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 defa Süper Lig ve 1'er defa da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası