Okan Buruk onay verdi, Dries Mertens dönüyor: Galatasaray'da yeni görevi belli oldu
Galatasaray'da 2022-2025 yılları arasında forma giyen; hem sergilediği futbol hem de sempatik tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olan Belçikalı eski futbolcu Dries Mertens, bu defa farklı bir görevde sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, eski yıldızı Dries Mertens'i teknik ekibe katıyor.
- Dört yıldır görev yapan yardımcı antrenör Ismael Garcia ile yollar ayrılacak.
- İspanyol antrenörün yerine Mertens, Okan Buruk'un yardımcısı olacak.
- Mertens, Haziran 2025'te futbolu bıraktığını açıklamıştı.
- Belçikalı eski futbolcu, Galatasaray ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz cumartesi akşamı Antalyaspor'a karşı RAMS Park'ta 4-2 kazanılan şampiyonluk maçını ailesiyle birlikte tribünden takip eden eski yıldızı Dries Mertens'i teknik ekibe katacak.
OKAN BURUK'UN YARDIMCISI OLACAK
Dört yıldır görev yapan yardımcı antrenörlerden Ismael Garcia ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İspanyol antrenörün yerini Haziran 2025'te futbolu bıraktığını açıklayan Mertens ile dolduracak.
TÜRKİYE'DE 5 KUPA KAZANDI
"Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi" diyerek profesytonel futbol kariyerini noktalayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 defa Süper Lig ve 1'er defa da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
