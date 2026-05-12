Galatasaray, TFF’ye başvurarak şampiyonluk kupasının bir an önce verilmesini talep etti. Sarı kırmızılı takımda yıldızlar Dünya Kupası sebebiyle tatile erken çıkmak istediklerini söyleyince yönetim harekete geçti. Rams Park’ta 19.05’te başlayacak şölende sanatçılar olmayacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Üst üste dört yıl şampiyon olarak bütün dünyada büyük yankı uyandıran Galatasaray, şampiyonluk kupasını lig bitmeden havaya kaldıracak. Yazın Dünya Kupası’nda ter dökecek olan yıldızlar yeterince dinlenemeyeceklerini söyleyerek teknik direktör Okan Buruk’a tatile erken çıkmak istediklerini bildirdi. Şampiyonluğun garantilenmesiyle birlikte takıma dört gün izin veren Buruk bu talebi yönetime iletti, sarı kırmızılılar da harekete geçti. TFF’ye başvuran Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kupasının bir an önce verilmesini istedi. TFF’den de bu konuda olumlu cevap geldi.

KUPAYLA ERDOĞAN’A

Şampiyonluk şöleni bu hafta içinde Rams Park’ta gerçekleştirilecek. Geçen yılki şampiyonlukta çok sayıda sanatçı yer almış, Yenikapı’daki kutlamalar uzayıp kupa töreni geç saate kalınca taraftarlar isyan etmişti. Bunu dikkate alan yönetim şampiyonluk kutlamasına sanatçı çağırmamama kararı aldı. Rams Park’taki şölende sadece lazer ve havai fişek gösterileriyle DJ performansları yer alacak. Kombineler kutlamalarda geçerli olmayacak. Biletler bugün satışa çıkacak. Yönetim, cuma günü de kupayı külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edecek.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE

Sarı kırmızılı takımda oyuncular ve teknik heyet, kutlama günü 15.00’ten itibaren Galatasaray Lisesi önünden üstü açık bir otobüsle Rams Park’a hareket edecek. Stattaki etkinlikler 18.00’de başlayacak. 19.05’te oyuncular sahneye çıkacak…

