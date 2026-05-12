Topunu almak için aracın altında girdi... 6 yaşındaki Işıl'dan kahreden haber
İzmir'de okul servisinin altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki çocuk, hareket eden aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dün akşam saat 19.30 sıralarında Karabağlar Şehitler Mahallesi'nde A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.
TOPUNU ALMAK İÇİN ARACIN ALTINA GİRMİŞ
Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.