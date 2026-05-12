Kokudan durulmuyor! Dereden akan suyun rengini gören endişeleniyor
Arnavutköy'de akan suyun bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, sudan yayılan ağır kokudan dolayı bölgede durulamadığını söylerken, durumun araştırılmasını istedi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bulunan derenin bir kısmına kadar normal şekilde akan suyun belirli bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi dikkatlerden kaçmadı.
KOKUDAN DURULMUYOR
Mahalle sakinleri durumun kimyasal bir maddeden kaynaklanabileceğini söylerken, dereden yayılan yoğun kokudan dolayı bölgede durulamadığını belirtti.
Derenin yeşil renkte aktığı künk havadan görüntülendi. Görüntülerde suyun bir bölümde normal aktığı, devamında ise tamamen yeşil renge büründüğü görüldü.
"YEMYEŞİL AKAN SUYUN NORMAL OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Mahalle sakinlerinden Şaban Gür, "Bu dereden akan suyun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Burada kokudan durulmuyor. Biraz önce daha yoğun akıyordu, şimdi azaldı ama hâlâ koku çok ağır. Bu durum daha önce yoktu, bugün sabah saatlerinde başladı. Yemyeşil akan suyun normal olması mümkün değil. Kimyasal bir şey olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkililere çağrıda bulunan Gür, "Normal şartlarda İSKİ gelip burada denetimler yapıyordu ama bu sene hiç gelmedi. Burada çocuklarımız hasta oluyor, bizler hasta oluyoruz. Bunun araştırılmasını ve yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.