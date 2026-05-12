Mersin’de 2 kardeşin ölümüne neden olan ambar ilaçlaması sonrasında ortaya çıkan fosfor gazına karşı uzman isim uyardı. "İlaçlama yapılan yerde ya da hava bağlantısı bulunan alanlarda uyunmamalı", “En az 3 gün kimse içeri girmemeli” vurgusu yapıldı.

Mersin'de kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan incelemede, ailenin yattığı odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan, fosfor sinir gazı tespit edilmişti. 2 kardeşin ölümüne neden olan gaza karşı uzman isim uyardı.

DEPO İLAÇLAMASINA DİKKAT

Özellikle sıcak havalarda tahıl ürünlerinin korunması amacıyla depoların düzenli olarak ilaçlandığını hatırlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan “Depolar önceden sıvı püskürtme yöntemiyle ilaçlanır. Ürün depoya yerleştirildikten sonra ise belirli aralıklarla gaz etkisi oluşturan ilaçlar kullanılır" dedi.

“3 GÜN KAPALI TUTULMALI"

Tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirten Doğan şöyle uyardı:

Depo ilaçlandıktan sonra kapılar ve pencereler kapatılır. En az 3 gün boyunca kimsenin içeri girmemesi gerekir. Daha sonra ortam havalandırılır. İlaçlama yapılan yerde ya da hava bağlantısı bulunan alanlarda uyunmamalı. Aksi halde insanlar gazdan etkilenip zehirlenebilir.

“ZEHİRLENMELER YAŞANABİLİR”

Doğan “Gaz etkisi oluşturan bu ilaçlar nedeniyle ortam tamamen izole edilmeli. İçeride hiçbir canlının bulunmaması gerekiyor. Aksi halde solunum yoluyla zehirlenmeler yaşanabilir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden Azra (7) ve Ömer Selim (4) hayatını kaybetmiş, anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yattığı odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan, insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildi. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı belirlenmişti.

