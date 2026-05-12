Samsun'da bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan salep, göl soğanı, kum zambağı gibi bitki türleri ile Anadolu dağ turnası, su samuru ve porsuk gibi yaban hayvanlarına zarar vermenin cezası 130 bin TL'den başlıyor, 700 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Türkiye'de nesli tehlikede olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınıyor. Bu kapsamda Samsun'da nesli tehlike altında olan ya da nadir bulunan salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis), telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi birçok bitki ve hayvan bulunuyor.

Biyolojik çeşitliliğin sürmesi için korunan bu bitki ve hayvanlara zarar veren kişilere ise Çevre Kanunu maddeleri gereğince Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yüksek cezalar kesilebiliyor.

Bu bitki ve hayvanlara dokunmanın cezası dudak uçuklatıyor! Doğada görürseniz yolunuzu değiştirin

700 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

Salep, göl soğanı, kum zambağı gibi nesli tehlike altında olan bitki türlerinin doğadan toplanması yasak olup, izinsiz ve kaçak şekilde toplanmaları durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ceza maddesi olan 20'nci maddesinin (k) bendi kapsamında ceza uygulanıyor. Kanunun 9'uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler, (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esas ve yasaklamalara aykırı hareket edenler, 2026 yılı için 699 bin 245 TL ceza ile karşı karşıya kalıyor.

Öte yandan Anadolu dağ turnası, su samuru ve porsuk gibi yaban hayvanlarına zarar vermenin cezası 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile düzenleniyor. Kanun doğrultusunda Merkez Av Komisyonu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 2026-2027 av dönemi için su samurunun tazminat bedeli 130 bin TL, Anadolu dağ turnasının tazminat bedeli 95 bin TL ve porsuğun tazminat bedeli ise 5 bin TL olarak uygulanıyor.

SAMSUN'DA 154 ENDEMİK TÜR BULUNUYOR

Ayrıca "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi" kapsamında Samsun'da 147 damarlı bitki, 1 memeli hayvan ve 6 balık türü olmak üzere toplam 154 endemik tür bulunuyor. Proje kapsamında Samsun il sınırlarında bin 784 damarlı bitki (147'si endemik), 51 memeli hayvan (1'i endemik), 365 kuş türü, 29 balık türü (6'sı endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Hacıosman Ormanı gibi endemik türlerin sıklıkla yaşadığı birçok yer de Bölge Müdürlüğü tarafından ‘korunan alan' olarak muhafaza ediliyor ve sadece bilim insanlarının girişine izin veriliyor.

Öte yandan il genelinde 15 adet korunan alan bulunuyor. Hacıosman Ormanı, Çalkaya Takım Şelaleleri, Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Sulak Alanı, Ladik Gölü Sulak Alanı, Yeşilırmak Sulak Alanı, Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Gelemen Sülün Üretme Merkezi, Terme Sülün Üretme Merkezi ve Kunduz Geyik Üretme Merkezi olmak üzere il sınırları içerisinde 68 bin 816,53 hektar alan korunuyor.

