TÜİK’in açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre Türkiye’de en fazla traktöre sahip il 112 bin 439 ile Manisa oldu. Çiftçi başına traktör sayısında ise zirvede Bursa yer aldı. Manisa'da çiftçi başına 1,27 traktör düşerken, Bursa’da çiftçi başına 2,2 traktör düştü. İşte Türkiye'de 50 binin üzerinde traktöre sahip iller…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın mart ayına ilişkin açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi başına en az bir traktör düştü.

Çiftçi başına traktör sayısında zirvede sürpriz! Bursa en fazla traktörü olan ili de solladı

TRAFİĞE KAÇ TRAKTÖR KAYITLI?

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,3 arttı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 1,6'sını traktörler oluşturdu. Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kayıtlı traktör 2 milyon 321 bin 253'e çıktı. 2025 aralıkta ise bu sayı 2 milyon 315 bin 504 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın ilk çeyreğine göre Türkiye'de traktör sayısı 2 milyon 321 bin 253 iken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 363 bin oldu.

EN FAZLA TRAKTÖR MANİSA'DA

50 binin üzerinde traktör bulunan Türkiye’de en fazla traktöre sahip il 112 bin 439 ile Manisa oldu. Manisa'da çiftçi başına 1,27 traktör düştü. Konya'da 1,12 olan çiftçi başına traktör sayısı, İzmir'de 1,58, Adana'da 1,8, Afyonkarahisar'da 1,15, Balıkesir'de 1,7 traktör, Antalya'da 1,36 oldu.

BURSA'DA ÇİFTÇİ BAŞINA 2,2 TRAKTÖR

Bursa'da ise trafiğe kayıtlı 81 bin 204 traktör kayıtlara geçerken, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı ise yaklaşık 37 bin oldu. Bursa'da çiftçi başına 2,2 traktör düştü. Kentteki çiftçi başına düşen traktör sayısındaki fazlalık dikkat çekerken, Bursa zirvede yer aldı.

Türkiye'de 50 binin üzerinde traktöre sahip illere ilişkin rakamlar şöyle:

İller Traktör sayısı (bin) Çiftçi sayısı (bin) Çiftçi başına düşen traktör Manisa 112 88 1,3 Konya 105 93 1,12 İzmir 87 55 1,6 Bursa 81 37 2,2 Ankara 75 55 1,4 Balıkesir 73 44 1,7 Denizli 66 51 1,3 Sakarya 65 49 1,3 Antalya 65 48 1,35 Adana 63 35 1,8 Aydın 62 53 1,2 Afyonkarahisar 51 44 1,2 Gaziantep 50 47 1,1

