İngiltere Başbakanı Keir Starmer, seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor. Aralarında Dışişleri ve İçişleri Bakanlarının da bulunduğu 70’den fazla milletvekili Starmer’ın istifasını isterken, Yarın Parlamento’nun açılışını yapacak olan Kral Charles’ın, kendi geleceği belirsiz bir Başbakan’ın programını okuyacak olması İngiliz demokrasisini absürt bir çıkmaza sürükledi.

İngiliz siyaseti, İşçi Partisi’nin yerel seçimlerde uğradığı tarihi hezimetin ardından büyük sınavlar veriyor.

Başbakan Keir Starmer, bu sabah saat 09.30’da kabinesini toplarken, masanın etrafındaki bakanların büyük bir kısmının kendisine inanmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Londra sokakları yarınki "Kral’ın Konuşması" töreni için süpürülürken, Downing Street’te "Starmer öğle vaktini görebilecek mi?" sorusu soruluyor.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa mektubu Kral'ın elinde mi? 70 milletvekili ve Bakanlar isyan etti

İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI İSTİFASINI İSTEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, iktidardaki İşçi Parti'li 77 milletvekiline katılarak Başbakan Starmer'ın istifasını talep etti.

Hükümet kaynakları, ayrıca bakan danışmanı olan 5 üst düzey milletvekilinin ise görevlerinden istifa ederek isyan bayrağını açtığını söyledi.

KRAL'IN "BENİM HÜKÜMETİM" DİYECEĞİ GÜNDE BELİRSİZLİK

Yarın İngiliz parlamentosunun resmi açılış töreni var. Kral Charles, tahtta oturup "Benim hükümetimin planları şunlardır..." diye başlayan geleneksel konuşmasını yapacak. Ancak Westminster’da esen hava, ortada bir hükümet kalmadığı yönünde. Kabine toplantısı öncesi Maliye Bakanı Rachel Reeves’e gazeteciler tarafından sorulan "Başbakan istifa edecek mi?" sorusu cevapsız kalırken, Başbakan’ın kilit müttefiki Darren Jones ise Starmer’ın hala "meslektaşlarını dinlediğini" söylemekle yetindi.

SANDIKTAN AŞIRI SAĞ FIRLADI

7 Mayıs seçimlerinde İşçi Partisi, elindeki 2 bin 403 belediye meclis üyeliğinden bin 406’sını kaybetmişti. Londra’da 9 belediye el değiştirirken, asıl şok Nigel Farage destekli aşırı sağcı Reform UK partisinden geldi. Sadece 2 sandalyesi olan aşırı sağcılar, bin 444 sandalye kazanarak İşçi Partisi’ni uçuruma sürükledi. İskoçya ve Galler’de de üçüncü parti konumuna düşen İşçi Partisi’nde fatura tamamen Starmer’a kesildi.

YENİ LİDER KİM OLACAK?

Starmer’ın koltuğu boşalırsa yerine kimin geçeceği şimdiden tartışılmaya başlandı. Milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın Meclis’e taşınarak partinin başına geçmesini istiyor. Sağlık Bakanı Wes Streeting de en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

