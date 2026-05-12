'Garajda hırsız' ihbarına giden polisler, gördükleri karşısında şoke oldu
Antalya'da bir binanın garajına hırsız girdiği ihbarına giden polisler, içeride pusetteki bebeğine biberonla meyve suyu içirmeye çalışan madde bağımlısı bir anne buldu. Kadının kapısı açık olan otomobile girdiği, araç içerisinden ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak garaja sızdığı tespit edildi.
- Vatandaşlar, kapalı garajdan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Polis ekipleri garaja girdiğinde, bir bebeği beslemeye çalışan bir kadınla karşılaştı.
- Kadının, daha önce tanınan ve madde bağımlısı olduğu bildirilen D.Y. olduğu tespit edildi.
- D.Y.'nin, sahibinin kilitlemeyi unuttuğu bir otomobilin ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak garaja girdiği belirlendi.
- Garaj sahibi, çalınan eşyalarını teslim alıp şikayetçi olmadı.
- D.Y. ve bebek, polis tarafından muhafaza altına alındı ve gerekli kontroller için polis aracına götürüldü.
Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3597 Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, bir apartmanın altındaki kapalı garajdan sesler geldiğini ve içeride yabancı birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
GARAJDA ANNE-BEBEK BULDULAR
Kısa sürede olay yerine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak garaj sahibine ulaştı. Heyecanlı bekleyişin ardından otomatik garaj kapısı kumandayla açıldı. Ancak kapı yukarı doğru kalktığında, ne polisler ne de mahalle sakinleri gördüklerine inanamadı. İçeride, 4-5 aylık olduğu tahmin edilen bebeğini pusette biberonla meyve suyu içirerek beslemeye çalışan bir kadınla karşılaşıldı.
MADDE BAĞIMLISIYMIŞ
Yapılan incelemede, şahsın polis ekipleri tarafından daha önceden tanınan ve madde bağımlısı olduğu bildirilen D.Y. olduğu tespit edildi. D.Y.'nin, kullandığı maddenin etkisiyle, sahibinin kapısını kilitlemeyi unuttuğu bir otomobile girdiği; araç içerisinden ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak içeri sızdığı belirlendi.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan garaj sahibi kadın, eşiyle yaptığı görüşmenin ardından çalınan ruhsat, anahtar ve kumandasını teslim alıp şikayetçi olmadı.
Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen D.Y., polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Talihsiz bebek ve annesi, gerekli kontrollerin yapılması ve güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmek üzere polis aracıyla olay yerinden götürüldü.
D.Y isimli kadın 2025 yılı Mayıs ayında kullandığı madde etkisiyle Çağlayan Camii önünde park halindeki otomobile binerek ortadan kaybolmuş, polisin amansız takibi sonucu Sarılar Mahallesinde araç içerisinde sızmış vaziyette bulunmuştu.