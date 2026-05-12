Kaydet

Nevşehir'in Göreme beldesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosikletin sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak karşı şeritten gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hem yayanın hem de sürücünün yaralandığı ve daha vahim bir tablonun eşiğinden dönüldüğü kaza anı yoldan geçen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansırken, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası