Samsun’da sağlık merkezinde görevli bazı doktorların rüşvet aldıkları iddiasına ilişkin soruşturmada 4'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan bazı doktorların medikal firmalar üzerinden ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Samsun’da ‘rüşvet’ operasyonu! 18 gözaltı: Aralarında doktor, profesör, hasta yakını da var

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, RÜŞVET” İDDİALARI

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından işlem yapıldı.

ARALARINDA DOÇENT, DOKTOR DA VAR

Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3'ü profesör ve 1'i doçent 4 doktor, 4 medikal firma çalışanı/sahibi, 10 rüşvet veren hasta yakını olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

