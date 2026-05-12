TFF duyurdu: Beşiktaş ve Konyaspor'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta "taraftarının neden olduğu saha olayları" gerekçesiyle Trendyol Süper Lig takımları Beşiktaş ve Konyaspor'a 220'şer bin TL para cezası uyguladı.
Disiplin kurulu, Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'ye de "taraftarının neden olduğu saha olayları" sebebiyle 110 bin TL para cezası verdi.
