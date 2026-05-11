TFF 1'inci Lig’de 2025-2026 sezonunu 23 galibiyetle şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK, lig tarihinin puan rekorunu kırdı.

Erzurumspor FK, TFF 1'inci Lig’de geride kalan 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip, topladığı 81 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

1963 yılında kurulan Erzurumspor FK, "TFF 1'inci Lig’de bir sezonda en fazla puan toplayan takım" ünvanının sahibi oldu.

Erzurumspor FK, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler'e 7 puan fark attı.

Daha önceki rekor, 2013-2014 sezonunda 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşan İstanbul Başakşehir, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 78 puan toplayan Samsunspor’a aitti.

