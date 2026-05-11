İstanbul'da bir dükkana yurt dışından gelen kargo kolisinin içinde 5 bin 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 27 Nisan'da Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir elektronik firmasına yurt dışından gelen kargo kolisi içerisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

KARGOYU TESLİM ALIRKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda, 28 Nisan'da söz konusu kargo kolisini teslim almaya gelen A.E. (24) isimli şahıs yakalanırken; şahsın yurt dışında bulunan A.S. (27) isimli şahsın yönlendirmesi ile kargoyu teslim almaya geldiği ve Kartal'da bulunan adrese götürmesinin istendiğini beyan ettiği öğrenildi.

5 BİN 400 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden operasyon kapsamında; uyuşturucu maddeyi sevk etmek üzere koordinasyon kurulan A.T. (33) isimli şahıs Kartal Topselvi Mahallesi'nde suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, kargo kolisi içerisinde toplamda 5 bin 400 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan A.E. (24) ve A.T. (33) isimli şüpheli şahıslar "TCK 188" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi

