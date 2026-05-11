ABD’nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik kentinde “gece yarısı güneşi” dönemi başladı. Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerindeki kentte güneş, 84 gün boyunca batmayacak.

Alaska’nın kuzeyindeki Utqiagvik kentinde yaz mevsiminin en dikkat çekici doğa olaylarından biri yaşanmaya başladı. Kentte güneş sabah saat 02.57’de doğarken, uzmanlar güneşin 2 Ağustos’a kadar ufkun altına inmeyeceğini açıkladı. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kentte halk, 84 gün boyunca kesintisiz gün ışığıyla hayatına devam edecek.

Yazın karanlığa, kışın ışığa hasretler: O kentte bugün doğan güneş, 84 gün boyunca batmayacak

‘GECE YARISI GÜNEŞİ’

Barrow adıyla da bilinen Utqiagvik, Kuzey Kutup Dairesi’nin en kuzeyindeki yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. “Gece yarısı güneşi” olarak adlandırılan bu doğa olayı, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle her yıl yaz gündönümü döneminde meydana geliyor. Dünya’nın ekseninin yörünge düzlemine yaklaşık 23,5 derece eğik olması nedeniyle, kutuplara yakın bölgelerde gün ışığı süreleri büyük değişiklik gösteriyor.

Yazın karanlığa, kışın ışığa hasretler: O kentte bugün doğan güneş, 84 gün boyunca batmayacak

Yetkililer, özellikle 21 Haziran civarında Kuzey Kutbu’nun güneşe dönük hale geldiğini ve bu nedenle güneşin gün boyunca gökyüzünde daire çiziyormuş gibi göründüğünü belirtiyor. Bu durumun görülebildiği en düşük enlem ise Kuzey Kutup Dairesi olarak kabul ediliyor.

Sadece Utqiagvik değil, Alaska’nın farklı bölgeleri de uzun gün ışığı dönemine giriyor. Fairbanks kentinde önümüzdeki 70 gün boyunca 24 saate yakın gün ışığı yaşanması beklenirken, Anchorage’da ise günlük gün ışığı süresi 16 ila 19 saate kadar çıkıyor. Bu nedenle bölge halkı yürüyüş, balıkçılık ve bahçecilik gibi açık hava etkinliklerini gece saatlerinde bile sürdürebiliyor.

KIŞIN DA TAM TERSİ YAŞANIYOR

Utqiagvik’te yaz aylarında yaşanan bu sıra dışı durumun tam tersi ise kış döneminde görülüyor. Kent, yılın belirli dönemlerinde yaklaşık 64 gün boyunca güneşi hiç görmüyor ve “kutup gecesi” adı verilen dönemi yaşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası