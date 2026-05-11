Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla öne çıkan Delikanlı dizisinin final kararı, izleyicilerini üzdü. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin final tarihi de netleşti. Peki, Delikanlı ne zaman final yapacak?

2026 sezonunda en çok konuşulan dizilerden biri de Delikanlı oldu. Pazartesi akşamları yayımlanan dizi, özellikle popüler isimlerden oluşan kadrosuyla adından söz ettirmişti. 32 milyon bütçesiyle son dönemin en maliyetli yapımlarından biri olan dizi için final kararı verildi. Finale dair ayrıntıları Birsen Altuntaş paylaştı.

Aluntaş'ın haberine göre, Zeynep Günay'ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği dizi 7. bölümde ekrana veda edecek. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı dizinin final bölümü bir değişiklik olmazsa 18 Mayıs Pazartesi günü yayımlanacak.

DELİKANLI KONUSU

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayat kurma hayaliyle yaşayan Yusuf’un yolu, beklenmedik gelişmelerle yeraltı dünyasının ve güç mücadelelerinin içine sürüklenir. Kızılhan ailesinin ihtişamlı ve karanlık dünyasıyla kesişen bu hikâyede, Sarp’ın kurduğu planlar ve Hazan’ın hayatına dokunan sürpriz gelişmeler dengeleri altüst eder. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıkan Yusuf için artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

