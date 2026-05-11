Altın ve gümüş gibi değerli metaller Orta Doğu'dan gelecek haber akışına odaklanmış durumda. Bölgede yükselen tansiyon her iki metalin fiyatlamasını etkiliyor. Milyonlar "Altın ve gümüş yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'ten konuyla ilgili yeni bir değerlendirme geldi.



Kısa vadeli işlemlerden uzak durulmasını isteyen İslam Memiş, altın ve gümüşte kritik seviyeleri paylaştı. Memiş, alım fırsatı olarak değerlendirdiği durumu aktardı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI" Orta Doğu'daki savaştan anlaşma haberi gelmediğini belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.692 dolar seviyesine şu an itibariyle. Ons altın tarafında 4.650 - 4.800 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim. Burada düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine düşüşleri bir alım fırsatı olarak takip etmeye devam edeceğim." dedi.



"GRAM, ONS ALTINI TAKİP EDİYOR" Gram altının ons altına paralel hareket ettiğini belirten Memiş, "Gram altın/TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yine dolar TL kurunda stabil bir görüntü olduğu için dolar gram altına destek vermiyor, sabit ve o yüzden gram altın TL fiyatı, ons altına göre hareketler sergilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTANIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ" Gümüşle ilgili de değerlendirmeler yapan Memiş, "Geçen haftanın şampiyonu gümüştü. Gümüş yatırımcısı geçen hafta ciddi bir kazanç elde etti. Çünkü altın gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına sarktığı için haliyle gümüş daha pozitif ayrıştı." şeklinde konuştu.



GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER Memiş, "Şu anda 83.79 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var karşınızda. Gümüş tarafında yine hedefim 85 dolar seviyesi. Gümüşün ons fiyatında 79 - 85 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğim." dedi.

ONS GÜMÜŞTE HEDEF 96 DOLAR Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Gümüş tarafında görünüm pozitif ve yıl sonuna kadar. Hedefim 96 dolar seviyesi olduğu için gümüş tarafındaki yükseliş yönlü beklentimi koruyorum.



YIL SONU GÜMÜŞ TAHMİNİ Gümüşün gram tarafında 117 lira 81 kuruş seviyesi var, 118 lira diyelim. Burada da 115 lira yukarıda 135 lira bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Yıl sonunda 145 - 150 bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz."

