Herkes bu nişanı konuşuyor! Fenomen geline kilo kilo altın takıldı, ağırlıktan yürüyemedi
Lüks hayatı ile gündem olan fenomen Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile nişanlandı. Takı merasiminin saatlerce sürdüğü törende geline kilolarca altın takıldı. Altınlardan yürüyemez hale fenomen gelin adayının o anları sosyal medyada gündem oldu.
MERASİM SAATLERCE SÜRDÜ
İstanbul’daki lüks bir otelde düzenlenen nişan törenine çok sayıda davetli katılırken, konuklar arasında ‘kara para aklama’ operasyonunda tutuklanan ve serbest bırakılan fenomen Dilan Polat da yer aldı.
KİLO KİLO ALTIN TAKILDI
Gösterişli organizasyon, takı merasimi, takılan kilolarca altın ve setler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Çağla Öz’ün üzeri bilezikler, setler, kemerlerle donatıldı. Takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken fenomene takılan takılarının değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor.
"KİLOSUNUN 2 KATI TAKI"
Öte yandan “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan iş adamı Mehmet Fatih Tançalan’ın nişan alanına korumalarıyla birlikte yürüdüğü anların görüntüsü de çok konuşuldu.
Çağla Öz’ün nişanına katılan Dilan Polat ise Çağla Öz’e takılacak anları videoya çekerek paylaştı. Polat “Kadının kilosunun 2 katı kadar altın almışlar. Bu ne? Maşallah” dedi.
DUBAİ’DE 1,7 MİLYON DOLARLIK EV
Çift daha önce de birçok ünlü ve sosyal medya fenomeni gibi Dubai’de gayrimenkule yönelmişti. Fenomen çift, dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa’dan 1,7 milyon dolar değerinde lüks bir konut satın almıştı.
Dubai’nin simge manzarasına sahip olan rezidansta özel güvenlik, akıllı ev sistemleri, spa, yüzme havuzu ve concierge hizmetlerin sunulduğu belirtilmişti. Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan’ın Dubai’deki evlerinin değeri de gündem olmuştu.