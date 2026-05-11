ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan Tomahawk füzelerini çekme kararı sonrası sarsılan Berlin, savunma kalkanını Türkiye ile kurmaya hazırlanıyor. Alman "Welt" gazetesi, Federal Hükümet’in ABD füzelerinin boşluğunu 6 bin kilometre menzilli "Yıldırımhan" ve hipersonik "Tayfun Blok-4" ile doldurmayı planladığını duyurdu.

Avrupa savunmasında dengeler kökten değişiyor. ABD’nin Almanya’daki uzun menzilli füze konuşlandırma planlarından vazgeçmesi, Berlin’i rota değişikliğine itti.

Alman basınına sızan bilgilere göre, Başbakan Scholz hükümeti, Rusya’ya karşı caydırıcılığı sağlamak için en güvenilir liman olarak Türk savunma sanayisini gördü. Washington’dan beklediği Tomahawkları alamayan Berlin, rotayı Ankara’ya çevirdi.

MENZİLİ 6 BİN KİLOMETRE: YILDIRIMHAN KORKU SALIYOR

Alman devleti, Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde SAHA İstanbul fuarında ilk kez dünyaya tanıttığı, kıtalararası menzile sahip devrim niteliğindeki "Yıldırımhan" füzesine talip oldu. 6 bin kilometrelik menziliyle Avrupa’nın tüm güvenlik endişelerine cevap veren Yıldırımhan, Alman askeri uzmanları tarafından "en mantıklı alternatif" olarak tasvir edilmekte.

Berlin aynı zamanda, bin 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip, durdurulması neredeyse imkansız olan hipersonik "Tayfun Blok-4" füzelerini de envanterine katmak için istişareleri sürdürüyor.

GÜNEY KIBRIS VE YUNANİSTAN ENGELİ AŞILACAK

Almanya'nın alımı için finansman modelleri de netleşmeye başladı. AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Türk silahlarının AB’nin ortak fonu SAFE üzerinden alınmasını engelleme girişimine karşı Berlin iki formül üzerinde duruyor. Ya doğrudan Türkiye ile ikili bir anlaşma imzalanacak ya da Almanya liderliğinde Türkiye’den silah alımını finanse edecek bir "istekli Avrupa ülkeleri koalisyonu" kurulacak.

Her iki durumda da maliyetin büyük kısmını Berlin üstlenecek.

NATO ZİRVESİ’NDE TARİHİ İMZA BEKLENİYOR

"Welt" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, teslimatların en erken 2028 yılında başlaması öngörülüyor. Türk füze sistemlerinin Avrupa kalkanına dahil edileceğine dair nihai kararın, Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi sırasında tüm dünyaya ilan edilmesi bekleniyor.

RAMSTEIN BOŞALIYOR, MERKEZ DOĞUYA KAYIYOR

Öte yandan, Almanya’daki Amerikan varlığında da büyük bir geri çekilme yaşanıyor. ABD askerlerinin önemli bir kısmının Ramstein Üssü’nden ayrılarak, Romanya’nın Köstence yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu hava üssüne nakledileceği kaydedildi. Ukrayna sınırına sadece 100 kilometre mesafedeki bu üs, 10 bin ABD askeriyle NATO’nun en büyük üssü haline gelecek. Almanya’daki boşluğu Türk teknolojisiyle doldurmaya çalışan Berlin Avrupa savunma mimarisinde Türkiye’nin vazgeçilemez bir aktör olduğunu en üst düzeyde kabul etmiş oldu.

