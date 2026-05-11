Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da düzenlenen DEFEA 2026 Savunma Konferansı’nda Türkiye'yi diline dolamaya devam etti.

Atina Uluslararası Havalimanı’ndaki Metropolitan Expo’da kapılarını açan DEFEA 2026 Konferansı, diplomasi ve savunma dünyasının zirvesini bir araya getirdi. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulidis ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska gibi isimlerin katıldığı forumda kürsüye çıkan Bakan Dendias, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin "2030 Gündemi" kapsamında geçirdiği radikal dönüşümü anlattı.

"TANRI ŞAHİDİMDİR Kİ TÜRKİYE MERKEZLİ DEĞİLİZ"

Gazeteci Pierros Tzanetakos’un sorularını cevaplayan Dendias, Yunanistan’ın yürüttüğü savunma politikalarının sadece Türkiye’ye yönelik bir reaksiyon olmadığını iddia etti. Atina’nın kurduğu ittifakların geçici olmadığını öne süren Bakan, "Tanrı şahidimdir ki, Türkiye merkezli bir politika izlemiyoruz. Biz geçici, Türkiye karşıtı koalisyonlar oluşturmuyoruz. Mevcut çerçeve içinde Helenizmin ve halkımızın temel çıkarlarını savunmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOLAYCA ÇÖZÜLÜR AMA 'BİR GECE' DEMEYİN"

Türkiye ile Kıbrıs konusundaki sorunların çözümünün aslında çok basit olduğunu iddia eden Dendias, şartlarını da ekledi:

"Türkiye işgalden vazgeçerse seçerse, size içtenlikle söylüyorum, Yunan-Türk anlaşmazlığının kolayca çözülebileceğine inanıyorum ve inanmaya devam edeceğim. Kolayca. Ve hem bizim hem de Türkiye için karşılıklı fayda sağlayarak, muazzam bir fayda sağlayarak... Bu anlaşmazlığın çözülmesinin getireceği dinamikle birlikte bir büyüme patlamasıyla. Ama elbette bu, ‘bir gece geleceğiz’ türünden görüşler dile getirildiğinde mümkün olamaz, bu konuda da net olalım. Ancak Türkiye bizimle bir araya gelip el sıkışmak isterse, bu kapı her zaman açıktır."

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin "2030 Gündemi" ile büyük bir değişim içinde olduğunu anlatan Dendias, savunma sanayii ekosistemini sil baştan kurguladıklarını söyledi. Daha önce İran tehdidine karşı Güney Kıbrıs hava sahasını korumak için verilen emirden sadece saatler sonra jetlerin bölgeye ulaştığını hatırlatan Dendias, Yunan tesislerinde her yıl binlerce İHA üretme kapasitesine ulaştıklarını iddia etti:

"İki yıl önce bu koltukta otururken bunları söylesem bana 'hayal gücü zengin, tuhaf bir bakan' derdiniz. Ama bugün hepsi gerçek oldu. Kendi anti-drone sistemimizi bile sahaya sürdük" dedi.

