İngiltere’de yaşayan Danielle Foggin, 14 aylık kızının fotoğrafını çekerken gözündeki tuhaf parıltıyı fark etti. Annelik içgüdüsüyle harekete geçen kadının dikkati, bebeğinin nadir görülen bir göz kanserinden kurtulmasını sağladı.

30 yaşındaki Danielle Foggin, geçen yıl kızı Amelia’nın fotoğrafını çektikten sonra göz bebeğindeki beyaz yansımayı fark ederek durumu internette araştırdı. Gördüğü belirtilerin "retinoblastoma" (nadir görülen bir çocukluk çağı göz kanseri) olabileceğini öğrenince vakit kaybetmeden doktora başvurdu. Sadece üç gün içinde Darlington’dan Birmingham Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Amelia’ya, uzmanlar tarafından D evre kanser teşhisi konuldu.

14 AYLIK BEBEĞİN GÖZÜNE ACİL OPERASYON

Teşhisin ardından yapılan incelemelerde kanserin vücudun geri kalanına yayılmadığı belirlendi. Ancak küçük kızın görme yetisini zaten kaybettiği anlaşıldı. Gözü kurtarmanın mümkün olmadığını söyleyen doktorlar, acil bir operasyonla 14 aylık bebeğin gözünü aldı.

Amelia, gözünün alınması ve ardından gelen 13 ek operasyon süresince büyük bir direnç gösterdi. Yaşadığı çaresiz anları anlatan anne, "Hayatımız altüst oldu. Doktorlar zamanında müdahale etmeseydik hayati tehlikesi olduğunu söylediler. Keşke daha erken fark edebilseydim, belki gözünü de kurtarabilirdik." şeklinde konuştu.



Şu anda iki yaşında olan Amelia, başarılı geçen operasyonlar sonucunda kanseri tamamen yendi. Göz yuvasına yerleştirilen özel bir protez ile hayatına devam eden minik kız, sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi oyun oynamaya başladı.

Yaşadıkları zorlu süreci diğer ebeveynlere rehberlik etmek için paylaşan anne Foggin, "Lütfen çocuklarınızın fotoğraflarındaki detaylara dikkat edin ve içgüdülerinize güvenin," çağrısında bulundu. Aile, şimdi benzer durumdaki çocuklara destek olmak amacıyla Birmingham Çocuk Hastanesi yararına bağış kampanyası yürütüyor.

