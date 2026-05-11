Fenerbahçe'de tartışma çıkaran "erteleme" ihtimaline karşı seçim tarihinde değişiklik olmadı. Sarı-lacivertli kulüp, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek.

Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacağı duyurulan seçimin ertelenme ihtimali gündeme gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde "Seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak" açıklamasını yapmıştı.

Sadettin Saran

"BİR HAFTA ERTELENEBİLİR" İDDİASI

Sezonun hemen ardından Chobani Stadyumu zemininin yenilenmesi ve çalışmalar sonrası stadın seçim organizasyonuna hazır hale getirilmesi hedefleniyordu. Ancak 1 Haziran’da oynanacak milli maç nedeniyle planlamada aksama yaşanabileceği ve stadın kongreye yetişmeme durumu tartışma konusu olmuştu.

SEÇİM 6-7 HAZİRAN'DA

Fenerbahçe'de seçimli kongre, iki adayın ortak tavrı nedeniyle "daha önce belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da" gerçekleştirilecek. Efsane başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, seçimde başkanlık için yarışacak.

