Fenerbahçe yeni bir sezona daha sil baştan değişmiş kadroyla girecek. Hocasını kovan, başkanını arayan sarı lacivertliler en az 10 yabancıyla yollarını ayıracak. Ali Koç’la başlayan her yıl yeni takım furyasından yeni yönetim de nasibini alacak…

MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hedefini bir kere daha ıskalayan Fenerbahçe’yi yine zorlu bir süreç bekliyor. Önce başkanını bulacak olan sarı lacivertliler, 22 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak, transferlerini yapacak ve yeni kimliğine bürünecek. Ancak kadro kurmak için tam 40 kişilik futbolcu ekibinde ciddi bir temizlik gerekiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda kiralık olarak yer alan Edson Alvarez’le yollar ayrılırken, farklı takımlarda kiralık oynayan 12 oyuncunun durumu netleştirilecek. Bu isimlerden sadece beşinin satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı

LEJYONER TEMİZLİĞİ

İrfan Can Eğribayat’ın Samsun’da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos’un bonservisini almak istiyor. Amrabat’ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok. Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca’nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı. Oosterwolde, Brown, Fred, Nene’ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.

KİRALIK OYUNCULAR

SATIN ALMA OPSİYONLU

Emre Demir (Sakarya)

Omar Fayed (Arouca)

Cengiz Ünder (Beşiktaş)

İrfan Can Eğribayat (Samsun)

Mimovic (Pafos)

GERİ DÖNECEKLER

Yiğit Fidan (Pendik)

Diego Carlos (Como)

Amrabat (Real Betis)

İrfan Can Kahveci

Becao (Kasımpaşa)

Bartuğ Elmaz (Karagümrük)

Livakovic (D.Zagreb)

