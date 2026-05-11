Kupasız geçen üç senenin ardından kurduğu takımlarla üst üste 4. şampiyonluğu getirdi. İlk döneminde 7’den 70’e herkes “istifa” diye haykırıyordu. Üst üste iki seçim kaybetti, 2022’de geri döndü, dibe vuran kulübü yeniden zirveye çıkardı ve Galatasaray’ın efsane başkanı oldu…

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’ın son yıllardaki yükselişinde en büyük pay sahiplerinden birisi hiç şüphesiz başkan Dursun Özbek oldu. İlk olarak 2015’te başkan seçilen Özbek, 2,5 yılda sadece 1 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa sevinci yaşadı. 2018’in ocak ayında yapılan kongrede koltuğu Mustafa Cengiz’e kaptırdı. Ancak Galatasaray, Özbek’in kurduğu takımla iki defa şampiyonluk yaşadı. Özbek döneminde alınan Gomis, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Mariano, Denayer gibi isimler sarı kırmızılılara üst üste iki şampiyonluk getirdi.

Barış Alper Yılmaz - Victor Osimhen

KURDUĞU TAKIM BAŞARDI

Kulüp, Özbek’in getirdiği isimlerin çoğunu satıp kasaya 50 milyon avroya yakın para koydu. Dursun Özbek’in ilk döneminde sarı kırmızılı camiada hemen herkes ‘istifa’ diye bağırıyordu. Dursun Başkan üst üste iki seçim kaybetti, 2022 yılında geri döndü. Sezonunu 13. sırada tamamlayan ve dibe vuran kulübü yeniden ayağa kaldıran Özbek, kurduğu kadro ve Okan Buruk’la birlikte üst üste dört şampiyonluk kazanarak Galatasaray’ın efsanesi oldu. Bu sezonki şampiyonlukta da Özbek’in kararlarının etkisi büyüktü.



Dursun Özbek

LİGE AMBARGO KOYDU

Victor Osimhen’in 75 milyon avroya tapusunun alınması, Bayern Münih’in sözleşme yenilemek istediği Leroy Sane’nin transfer edilmesi, Fernando Muslera’nın eldivenlerinin Uğurcan Çakır’a emanet edilmesi, Özbek’in camiada birçok kişiyi karşısına alarak verdiği kararlardan bazılarıydı. Ayrıca özellikle Avrupa’da beklenen sonuçların alınamaması sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Okan Buruk ile yola devam kararı da üst üste gelen dört şampiyonluğun kritik adımlarından birisiydi. Özbek gelene kadar üç sene kupa kazanamayan Galatasaray, sonrasındaki dört yılda zirveyi kimseye bırakmadı.

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci

YENİ TARİH YAZARI!

Üst üste dördüncü şampiyonluğuna imza atan Okan Buruk, Türk futbol tarihine geçti. Buruk, Başakşehir’deki şampiyonlukla birlikte toplam 5. şampiyonluğunu elde etti. Süper Lig’de 8 lig, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları bulunan Fatih Terim’in ayak izlerine basan Okan Buruk, şimdi hocasını geçmeye çalışacak. Bununla birlikte Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye’de en fazla şampiyonluk yaşayan isim. Futbolculuğunda 7 şampiyonluk gören Buruk, teknik adam olarak da 5 kere şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Buruk, Avrupa’nın 10 büyük liginde, oyuncu ve teknik adam olarak aynı takımda üst üste dörder şampiyonluk yaşayan tek isim.

BAŞKANLAR VE HOCALARI

1996-2000 döneminde Faruk Süren-Fatih Terim birlikteliğinde dört sene üst üste şampiyon olarak Türk futbol tarihinde bir ilki başaran Galatasaray, 2022-2026 yılları arasında Dursun Özbek-Okan Buruk birlikteliğiyle kendi rekorunu tekrarladı!

