Hakan Safi'nin listesindeki 3 isim belli oldu: Saran yönetiminden sürprizler var
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'a rakip olan Hakan Safi, yönetim kurulu listesini oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la birlikte başkan adayı olan Hakan Safi, Sadettin Saran'la görüştükten sonra yönetim kurulu listesine alacağı isimleri belirlemek üzere bir toplantı yapacak.
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'la geçtiğimiz günlerde bir araya gelen, kulübün eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı ile buluşup fikir alışverişinde bulunan başkan adayı Hakan Safi, yönetimine alacağı isimlerle bugün bir toplantı gerçekleştirecek.
SARAN YÖNETİMİNDEN 4 İSİM
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Safi, takımdaki hali hazırdaki işleyişi bildikleri için Saran yönetiminden 4 isimle devam etmeyi düşünüyor. 53 yaşındaki iş adamının, ilk olarak listesine Ali Aytemiz ve Ruşen Çetin'i alacağı belirtildi.
İLETİŞİM SİPAHİOĞLU'NA EMANET
Hakan Safi'nin daha önce Ali Koç döneminden Metin Sipahioğlu'na da yönetim listesine yer vereceği ve kulübün iletişimini Sipahioğlu'na teslim etmeyi planladığı öne sürüldü.
