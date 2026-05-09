Süper Lig’de Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de sezonun 33'üncü haftası tamamlanırken şampiyonluk ve sıralama tablosu netleşti. Galatasaray, sahasında Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle 77 puana ulaşarak şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti.

Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor karşısında sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde golleri Fred (2) ve Archie Brown kaydetti.

TABLONUN ÜST SIRALARI NETLEŞTİ

Tüm karşılaşmaların aynı gün ve saatte oynandığı haftada, puan tablosunun üst sıraları da kesinleşti. Fenerbahçe 73 puana yükselirken, üçüncü sıradaki Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında aldığı galibiyetle 69 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertliler böylece üst üste 5. kez ligi ikinci sırada bitirmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ TAMAM

Fenerbahçe sezonun son haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamlaması nedeniyle gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

