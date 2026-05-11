2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sürecinde geri sayım devam ederken, sınava katılan adaylar sonuç tarihi ve kura başvurularına ilişkin detayları araştırmaya başladı. EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilirken ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre hem EKPSS sonuç tarihi hem de kura başvuru süreci netleşti.

Bu yılki EKPSS oturumu 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Tek oturum şeklinde uygulanan sınavda adaylara genel yetenek ile genel kültür alanlarından toplam 60 soru yöneltildi. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-EKPSS sonuç ve kura başvuru tarihleri...

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’nin sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

EKPSS puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılacak. Açıklanacak sonuçların ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

2026 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-EKPSS/Kura başvuru süreci 28 Nisan 2026 tarihinde başladı. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre kura başvuruları 13 Mayıs 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru işlemlerini süresi içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri ise 3-4 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmeler için ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi mezunu engelli adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar sınava girmeden yalnızca kura sistemi üzerinden değerlendirmeye alınacak.

EKPSS KURA BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar kura başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvurular ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor.

Sistem üzerinde engel bilgisi bulunmayan adayların ise başvuru öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinden “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesi alması gerekiyor. Başvuru işlemleri sırasında adayların engel durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarıyla birlikte gerekli belgeleri sisteme eksiksiz şekilde yüklemeleri gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kurallara göre EKPSS/Kura başvurularında yalnızca en az yüzde 40 engel oranına sahip adaylar başvuru hakkından yararlanabiliyor.

