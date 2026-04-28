ÖSYM, EKPSS kapsamında kura ile yapılacak kamu personeli alımları için başvuru sürecini başlattı. Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvuruların başladığını duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik doğrultusunda kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleştirme yapılacağı belirtilerek, başvuruların 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

YAZILI SINAVA GİRMEYECEKLER

Duyuruya göre; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okul mezunu olan ya da EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan engelli adaylar kuraya başvurabilecek. Bu adaylar yazılı sınava girmeyecek, yalnızca kura sistemine dahil olmak için başvuru yapacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

