İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde sahnelenmeye çalışılan provokasyon geri tepti. Terör iltisaklı yapıların okul içindeki faaliyetlerine son verilmesinden duydukları rahatsızlık sebebiyle “sırt dönme” hadisesini düzenlediği bildirildi.

İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde okul müdürü Hikmet Konar konuşma yaptığı sırada öğrencilerin sırtlarını dönmeleri, bazı velilerin “bravo” diye bağırmaları ve ardından İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile yüksek tansiyonlu tartışmaya girmelerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

İstanbul Lisesindeki provokasyon tutmadı! İllegal organize yapıların son çırpınışı

Eğitim öğretim yılının ilk döneminde okul ortamını ve disiplinini hedef alan organize yapılara karşı kararlı duruş ve yönetim kadrosundaki yenilenmeyle sağlanan huzur ortamından rahatsız olan marjinal grupların mezuniyet törenindeki provokasyon girişimi tepki topladı.

Mezuniyet töreninde sahnelenen “sırt dönme” hadisesinin, iddia edildiği gibi masum bir öğrenci protestosu veya demokratik bir tepki olmadığı bildirildi. Eylemin; okul yönetiminin yasa dışı yapılara karşı kazandığı zaferin ve suç odaklarını dağıtarak okulda sağladığı huzur ikliminin marjinal gruplarda oluşturduğu hazımsızlığın açık bir dışa vurumu olduğu belirtildi. Mezuniyet gibi gurur dolu bir anı ideolojik emellerine alet etmek isteyen bu grupların, kurumsal algıyı zedelemek adına son bir çaba içine girdikleri vurgulandı.

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Birinci dönemde okul sınırları içerisinde yaşanan disiplin olaylarının, basit birer gençlik hatası olmadığı; aksine okul kültürünü bozmayı hedefleyen, dışarıdan beslenen organize ve terör iltisaklı yapıların planlı bir faaliyeti olduğu tespit edildi. Göreve gelen yeni okul yönetimi, baskı ve tehditlere boyun eğmeyerek, hiyerarşik suç odaklarına karşı tavizsiz ve kararlı bir mücadele başlattı. Yapılan stratejik müdahaleler neticesinde okul içindeki yasa dışı yapılanmanın bağları tamamen koparıldı, disiplin yönetmeliği tavizsiz şekilde uygulandı ve kurumun asli kimliği yeniden tesis edildi. Güvensizlik ve korku atmosferi tamamen dağılırken; okul yeniden başarıya, sanata, bilime odaklanan ve karşılıklı saygıya dayalı gerçek bir eğitim yuvasına dönüştü.

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