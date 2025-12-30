İstanbul Erkek Lisesi'nde 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf öğrencilerini yurtta 2 gece boyunca darbettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturmanın tamamlandığını ve 20 öğrenciye disiplin cezası verildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Erkek Lisesinde bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari süreç tamamlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "29 Aralık 2025 tarihinde toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunca rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçleri birlikte ele alınarak konu titizlikle değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumları en üst seviyede gözetilmiş ve "mahremiyetlerinin korunması, masumiyet karinesi ve eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususları, temel ilke olarak benimsenmiştir. Disiplin işlemleri, fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde "eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı" bir yaklaşımla yürütülmüştür.

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller" başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma", 11 öğrenciye "Okul Değiştirme", 7 öğrenciye ise "Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma” hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

İstanbul Erkek Lisesindeki darp skandalında karar: 20 öğrenciye disiplin cezası!

"TEDBİRLER KARARLILIKLAR UYGULANMAKTA"

Adı geçen lisemizde rehberlik çalışmaları, güvenli okul ikliminin korunması amacıyla hâlen devam etmekte olup eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbir okul yönetimince kararlılıkla uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası