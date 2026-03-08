8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Emniyet Teşkilatının kritik birimlerinde görev yapan kadınlar, azimleri ve titiz çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadınlar, suçların aydınlatılmasında üstlendikleri sorumluluklarla teşkilatın başarısında imzalarını taşıyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser, kadınların soruşturmalara büyük katkı sağladığını belirterek “Kadınların detaycı olması, olayları aydınlatmada bize her zaman artı sağlıyor” dedi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru ise Türkiye’de köpekle bomba arama görevini ifa eden sadece üç kadından biri olmanın gururunu yaşıyor.



