İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele hava saldırısı düzenledi. Kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

İsrail, Lübnan'da otel bombaladı! Ölü ve yaralılar var

4 ÖLÜ, 10 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İşgal ordusu 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'den 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, o günden bu yana ülkede düzenlenen saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

