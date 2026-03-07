Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Taraftarlar Beşiktaş-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. İşte, BJK-GS derbisi maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dolmabahçe’de oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu, ilk 11'ler ve maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig’in en önemli karşılaşmaları arasında gösterilen mücadele, Türkiye’de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Derbi karşılaşması için yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi beIN SPORTS platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından takip etmek mümkün olacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park Stadyumu’nda da yoğun bir taraftar ilgisi bekleniyor. İki takım arasındaki rekabet ve ligdeki konumları nedeniyle mücadelenin büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dolmabahçe’de bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olatian, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

BJK GS DERBİSİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Ev sahibi Beşiktaş, ligde son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray ise 25. haftaya lider olarak giriyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip hem ligde hem de kupada yoluna devam ederken derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

İki takım arasındaki rekabet Türk futbolunun en köklü derbileri arasında yer alıyor. Tarih boyunca yüzlerce kez karşı karşıya gelen iki ekip, bu maçla birlikte rekabette yeni bir sayfa açacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Bu maç aynı zamanda rakipler arasında yapılan en gollü maç olarak tarihe geçti.

