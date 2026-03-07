Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Son haftalarda performansını yükselten ve yeni transferlerin takıma katılmasıyla ilk 4 hedefinde kritik galibiyetler elde eden siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligin en fazla gol atan takımı konumundaki sarı kırmızılılar ise Liverpool maçı öncesinde derbiyi kazanarak moral depolamayı ve zirvedeki 4 puanlık farkı korumayı planlıyor. Müsabaka öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olatian, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

GALATASARAY ZİRVEDE

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

EMİRHAN VE TOURE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

DERBİDE TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.

ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

LİGDE SON ÜÇ MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

DEPLASMANDA 8 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8'ini deplasmanda yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 24 müsabakada alabileceği 72 puanın 58'ini elde etti. Geride kalan bölümde 4'ü beraberlik, 2'si mağlubiyet olmak üzere 14 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bunları 6'sını evinde, 8'ini rakip sahada bıraktı.

Sahasında 3 beraberlik gören "Cimbom" deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN KÖKÇÜ VE OH

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

HAFTA İÇİNDE LİVERPOOL İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına çıkacak.

Ligde şampiyonluk yarışında kritik Beşiktaş derbisinde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sonrasında 14 Mart Cumartesi günü taraftarı önünde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak "Cimbom" 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile rövanş maçını yapacak.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı. Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.

