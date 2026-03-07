Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25 haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

"RAKİBİMİZİN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"

Kaliteli iki takımın karşılaşacağını kaydeden Buruk, "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Transfer döneminde gelenlerle birlikte daha yukarıya giden bir Beşiktaş var. Bunun bilincindeyiz. Bu aya 4 puan önde girmemiz çok önemli. Avrupa'da son 16'yız. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu özgüven takımlar için önemli. Bu oyuna olumlu yansıyacaktır. İki takım da kazanmak için oynayacak. Şampiyonluk yolunda deplasmandasınız ama biz her maçı kazanmak zorundayız. Aynı şekilde Beşiktaş'ta kazanmak için elinden geleni yapacak. İnşallah güzel bir maç olsun. İnşallah iyi futbolun konuşulduğu bir maç olur. İki tane kaliteli kadro var." dedi.

"SAKİN KALMAK VE TOPA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Sakin kalmaları ve topa sahip olmalarını gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "İki takımın orta sahasında hücuma giden oyuncular var. Torreira, Lemina ile birlikte oynayınca hücum katkısı oluyor. Sara'nın da aynı şekilde. Çok formda, iyi iki takım oynayacak. Sakin kalmak ve topa sahip olmak çok önemli. Rakip bazen tekli bazen ikili karşılıyor. Bunlarla ilgili rakibimizin bize uygulayacağı baskıya göre nasıl pozisyon alacağımız önemli olacak. Sakin kalmamız, topla oynamamız, iyi hücum etmemiz lazım. Hem set hem geçiş oynayacak oyuncularımız var. Beşiktaş iki kanadıyla geçişlerde etkili oluyor. Oyunu kalite belirleyecek. Duran toplar önemli. İki takım da etkili. Burada gerçekten iki takım için de zor olacak bir maç. Maçın başından sonuna kadar gidecek bir müsabaka. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli. Puan olarak tabii ki ama bu zorlu trafikte her kazandığımız maç bizi bir sonrakine daha güçlü hazırlıyor." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası