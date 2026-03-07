Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saatte 14 balistik füze ve 23 insansız hava aracının tamamının engellendiğini açıkladı. Ülkede can kaybı yaşanmazken, maddi hasar ise sınırlı kaldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde tespit edilen 14 balistik füzeden 12’sinin başarıyla imha edildiğini, tehdit bölgesi dışında kalan iki füzenin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, tespit edilen 23 insansız hava aracı (İHA) da tamamen engellendi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, “Silahlı kuvvetler son 48 saat içinde 14 balistik füze tespit etti. Bunlardan 12’si imha edildi, diğer ikisi ise tehdit bölgesinin dışında kaldığı için etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı. Atvan, İHA’ların engellenmesi sırasında küçük maddi hasar meydana geldiğini, can kaybı olmadığını belirtti.

229 SAHA İHBARINA MÜDAHALE

Kuveyt İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Nasır Busalib, 28 Şubat’tan bu yana İran kaynaklı saldırılardan dolayı düşen şarapnel ve tanımlanamayan cisimlerle ilgili 229 saha ihbarına müdahale ettiklerini açıkladı. Busalib, sivil savunma ekiplerinin tüm vakalara hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiğini vurguladı ve vatandaşlara sosyal medya paylaşımlarında yasalara uymaları çağrısında bulundu.

Ayrıca Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, Kuveyt Ulusal Muhafızlarının bugün şafak vakti bir İHA’yı herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olmadan etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Kuveyt yetkilileri, ülkede güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve sivil halkın uyarılara dikkat etmesi gerektiğini yineledi.

