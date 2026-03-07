Süper Lig'de ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 15-20 dakikasında oyunu kontrol ettiklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Daha sonra oyun Göztepe'nin istediği ritme döndü. Onların oyununa ayak uydurduk. Ancak ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle, kalitemizle ve çok güzel bir golle maçı kazanmayı bildik. Yolumuz daha uzun ama büyük ve önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Çok değerli ve önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli takımın ligde puanını 42'ye çıkarması ve Göztepe'yi geçerek averajla 5. sıraya yükselmesi hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Bu maçı kaybettiğimiz takdirde Göztepe ile aramızdaki puan farkı 6'ya çıkacaktı. Doğru yoldayız. Bu tarz maçları kazanmayı bilmek çok önemli. Bu maçı ligin kritik bir galibiyeti olarak görebiliriz." diye görüş belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Christopher Operi'nin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması ve Kazımcan Karataş'ın gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmesine ilişkin Şahin, "Operi'nin zaten biraz hassasiyeti vardı. Takımla beraber olmak istedi. Kazımcan da 3-4 gündür hastaydı. Onunla başlayamadık. Operi olmazsa da elimizde çok oyuncu var. Ebosele, Onur ve Ömer Ali var. Ebosele de işin içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

