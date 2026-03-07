ABD, İsrail ve İran arasında başlayan ve 8 gündür devam eden savaş, piyasaları da vurdu. Savaş olmasına rağmen güvenli liman olarak bilinen altın yatırımcıları terse yatırdı ve 5 hafta sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

SAVAŞ PİYASAYI DA VURDU ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da misilleme yapması bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Savaşta 8'inci güne girilirken, taraflar birbirlerini vurmaya devam ediyor. Çatışmalardan piyasalar da nasibini almış durumda.

YATIRIMCILAR TERS KÖŞE Savaşın başlamasıyla jeopolitik risklerin artması nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altının artması bekleniyordu. Ancak yatırımcılar ters köşe oldu.

Savaş başlamadan önceki haftayı 5.260 dolar seviyelerinden kapan ons altın, savaşın başladığı haftanın ilk günü 5.419 dolara kadar çıktı. Ancak ons altın 1 gün sonra sert bir düşüş göstererek 5 bin doların altına kadar sarktı.



5 HAFTA SONRA BİR İLK! Daha toparlanmaya çalışan ons altın 5 bin doları aşarak, haftayı 5.163 dolardan kapattı. Ons altın haftayı yüzde 2,1 düşüşle kapatırken, 5 hafta sonra bir ilk yaşandı. 5 haftalık yükseliş serisinin ardından altın ilk kez haftayı düşüşle kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Altının ons fiyatı haftayı 5.163 dolardan kapatırken, gram altın ise spot piyasada 7.301 lira seviyesinde. Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı 7.551 lira. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasında 250 liralık bir makas bulunuyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ? Piyasalar savaşı, çatışmalar başlamadan önce fiyatladı. Şimdi ise ateşkes ya da çatışmaların ne kadar süreceğine odaklandı.

Ayrıca savaş nedeniyle dolar, uluslararası piyasalarda güç kazandı. Dolar endeksi son 1 yılın en güçlü haftalık yükselişini kaydederken, bu durum altına olan talebi azalttı.

Savaş nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim beklentisi de ötelendi. Fed'in 18 Mart'ta faizi sabit bırakması bekleniyor. Tüm bu durumlar altın fiyatlarını baskı altına aldı.

PETROL YÜKSELDİ, KÜRESEL ENFLASYON TEHLİKESİ Altın fiyatları düşerken, petrol fiyatları ise sert yükseliyor. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan petrol, 90 dolara kadar çıktı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, küresel enflasyonu da tetikliyor.

