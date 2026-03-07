Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, tüm dengeleri altüst eden ikinci nesil Blade Battery ve yeni "Flash Charging" teknolojisini resmen tanıttı. İki teknolojinin birleşmesiyle 9 dakikada tam şarja ulaşılabiliyor.

BYD, ikinci nesil Blade bataryasını ve yüksek hızlı şarj istasyonlarını tanıttı. Yeni nesil Blade Batarya (Blade 2.0), şarj istasyonundaki bekleme süresini bir kahve molasından bile kısa hale getiriyor.

Yapılan testlerde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaştığı açıklandı. Tam doluma yakın bir seviye olan yüzde 10'dan yüzde 97'ye çıkış süresi ise sadece 9 dakika. Bu süreler, elektrikli araç sektöründe bugüne kadar ulaşılan en iddialı rakamlar.

DONDURUCU SOĞUKLARDA BİLE YÜKSEK PERFORMANS

Elektrikli araçların en büyük zayıf noktası olan soğuk hava performansı da BYD ile tarih oluyor. Yeni teknoloji sayesinde -30°C gibi ekstrem dondurucu koşullarda bile batarya verimliliğini koruyor. Bu dondurucu sıcaklıklarda yüzde 20'den yüzde 97 doluluğa ulaşmak sadece 12 dakika sürüyor. Ayrıca yeni batarya, yüzde 5 daha yüksek enerji yoğunluğu sunarak menzil kapasitesini de artırıyor.

Yeni batarya ile donatılan Denza Z9 GT modeli 1036 km yol kat edebiliyor.

100 KM'DE BİR YÜKSEK HIZLI ŞARJ

BYD CEO'su Wang Chuanfu, sadece batarya değil, bu hızı destekleyecek devasa bir şarj ağı kuracaklarını duyurdu. 2026 yılı sonuna kadar 20.000 "Flash Charging" istasyonu kurulması hedefleniyor.

Şebekeye aşırı yük binmesini engellemek için "istasyon içinde istasyon" modelini benimseyen BYD, mevcut şarj noktalarına kendi enerji depolama ünitelerini yerleştirecek. Bu üniteler şebekeden düşük hızla beslenip, araca 1500 kW gibi devasa bir güç aktaracak. Şirket, yılsonuna kadar otoyollarda her 100 kilometrede bir flaş şarj noktası kurarak menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

Araç Modeli %10–%70 Şarj Süresi %10–%97 Şarj Süresi Yangwang U7 4.54 dk 9.23 dk Denza N9 4.58 dk 9.03 dk Fang Cheng Bao 3 4.59 dk 8.45 dk Seal 07 5.01 dk 8.47 dk Great Tang (Datang) 5.02 dk 9.24 dk Sealion 06 5.02 dk 8.47 dk Song Ultra 5.03 dk 8.47 dk Fang Cheng Bao Ti7 5.09 dk 9.05 dk Denza Z9 GT 5.11 dk 9.08 dk Yangwang U8L 5.11 dk 9.07 dk

