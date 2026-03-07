Deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler, oyundan alınmasına tepki gösterdi. İspanyol devinin teknik direktörü Alvaro Arbeloa, karşılaşma sonrası milli oyuncunun gündem olan hareketi hakkında açıklama yaptı.

Real Madrid, La Liga’nın 27'nci haftasında Celta Vigo’yu deplasmanda 2-1 yendi. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, oyundan alınırken verdiği reaksiyonla dikkat çekti. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, maç sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alvaro Arbeloa

ARDA'DAN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Karşılaşmada oyundan alınan ilk oyuncu Arda Güler oldu. 65 dakika sahada kalan milli futbolcu, kenarda numarasının yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Değişikliğe “Ben mi?” diyerek tepki veren Arda Güler’in, bu karara alaycı bir tebessümle karşılık verdiği görüldü.

Arda Güler

"ARDA'YA BENDEN DAHA ÇOK İNANAN KİMSE YOK"

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki çalıştırıcı, milli yıldızın tepkisi hakkında, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda’ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok, ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios’u oyuna aldım çünkü Güler’in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık" ifadelerini kullandı.

