TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki çatışmaların ardından petrol fiyatlarındaki sert artış, benzin ve motorin fiyatlarına da hızla yansıdı. “Eşel mobil” sisteminin devreye alınmasının ardından da akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa yükselişler devam ediyor.

7 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 59,92 TL ve motorinin litresi de 64,70 TL’den satılıyor. Söz konusu fiyatlar 27 Şubat’ta sırasıyla 57,22 TL ve 60,33 TL seviyelerinde bulunuyordu.

ŞİMDİ “ELEKTRİKLİ” ZAMANI Tüketiciler yüksek yakıt giderlerinin ardından çözüm arayışlarına yönelirken, sektör temsilcileri bu süreçte elektrikli araçların daha fazla ön plana çıkmaya başlayacağını öngörüyor. Pazardaki verilere bakıldığında da bu yılın ilk 2 aylık döneminde elektrikli otomobil satışları 23 bin 302 adet olarak gerçekleşti ve toplam satışlardan %17,8 pay aldı.

EN ÇOK SATANLAR Ocak-Şubat 2026 döneminde en çok satan elektrikli araçlar şöyle sıralanıyor: 1-TOGG T10X: 2.647 adet 2-TOGG T10F: 2.332 adet 3-KG Mobility Torres: 1.923 adet 4-BYD Sealion 7: 1.863 adet 5-BYD Atto 2: 1.662 adet

6-Mini Countryman: 1.577 adet 7-Tesla Model Y: 1.210 adet 8-Volvo EX30: 989 adet 9-BYD Seal U: 700 adet 10-BMW X1: 662 adet

2 MİLYON TL’NİN ALTINDA 10 MODEL Türkiye’de elektrikli araç vitrinine bakıldığında ise fiyatı 2 milyon TL’nin altında 10 model öne çıkıyor. Bu modeller ve başlangıç donanım fiyatları Mart 2026 itibarıyla şöyle sıralanıyor: 1-Citroen e-C3: 1.468.000 TL 2-Hyundai INSTER: 1.510.000 TL 3-Fiat Grande Panda: 1.514.900 TL 4-BYD Atto 2: 1.624.000 TL 5-Citroen e-C3 Aircross: 1.707.000 TL

6-Opel Frontera: 1.857.000 TL 7-TOGG T10X (V1 Standart Menzil): 1.870.000 TL 8-TOGG T10F (V1 Standart Menzil): 1.886.000 TL 9-Renault 5 E-Tech: 1.890.000 TL 10-Fiat 500e: 1.939.900 TL

