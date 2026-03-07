ABD Başkanı Trump, İran'a saldırılar sürerken Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi. Trump, bir gazetecinin Rusya ile ilgili sorusunu "Ne kadar aptalca" diyerek tersledi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

BİRÇOK İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.​​​​​​​

TRUMP 'KOŞULSUZ TESLİM OLUN' DEDİ

Gözler savaşın seyrine çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, “İran’ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini” kabul edeceklerini söylemişti.

İran ise hiçbir şekilde ateşkese yanaşmayacaklarını duyurdu.

"NE KADAR APTALCA BİR SORU"

Öte yandan Trump, Beyaz Saray’daki bir toplantıda Rusya’nın İran üzerinden Amerikalıları hedef aldığı iddialarına ilişkin soruya sert çıktı. Trump soruyu toplantının gündemiyle ilgisiz bulduğunu belirterek "Dürüst olabilir miyim? Size saygı duyuyorum, bana her zaman nazik davrandınız. Ama tam da başka bir konuyu konuşurken bunu sormanız ne kadar aptalca. Şu anda farklı bir gündemimiz var. Konuyu biraz burada tutamaz mıyız?" dedi.

