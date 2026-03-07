Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan E.İ., polisleri görünce motosikleti yaklaşık 2 metre yüksekten nar bahçesine attı. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan olayda sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tesadüfen geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Şahin ekibini görünce panikleyen Hasan E.İ., motosikletini 2 metre yüksekten nar bahçesine attı.

Hasan E.İ.'nin motosikleti bahçeye attığını gören şahin ekibi, yaptığı kontrolde motosikletin plakasının olmadığını görerek olay yerine trafik ekiplerini çağırdı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin plakasının olmadığı tespit edilirken, motosikleti kullanan Hasan E.İ.'ye plakasız motosiklet kullanmaktan 46 bin TL para cezası uygulanırken, sürücünün aday sürücü ehliyeti de tamamen iptal edildi.

Motosiklet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

