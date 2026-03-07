Samsunspor'un Fenerbahçe maçı planı: Sakat oyuncuların son durumu
Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar almak istiyor.
- Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya kampında tamamladı.
- Uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.
- Tanguy Coulibaly'nin, Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
- Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.
- Samsunspor, Süper Lig'de 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdürüyor.
5 OYUNCUNUN DURUMU
Sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenmiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly'nin, Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig'de oynadığı 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.