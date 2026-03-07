Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar almak istiyor.

Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde çıktığı son 5 maçta gol yemeyen Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya kampında tamamladı.

Thorsten Fink

5 OYUNCUNUN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenmiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly'nin, Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Tanguy Coulibaly

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

