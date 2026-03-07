Fenerbahçe'de Samsunspor sürprizi: Ederson gözden düştü, Tarık Çetin öne geçti
Son 2 lig maçında 4 puan kaybederek, lider Galatasaray'ı yakalama şansını kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak 25'inci hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kalesinde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Ederson'u transfer etmişti. Brezilyalı file bekçisi, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriliyor.
- Yedek kaleci Tarık Çetin, Ederson ile rekabette öne geçti.
- Teknik direktör Domenico Tedesco'Qnun, Samsunspor maçında Tarık Çetin'e görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Ederson'u kadrosuna katarak, çok konuşulan bir transfer çalımına imza atmıştı. Ancak dünyaca ünlü Brezilyalı kaleci, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.
REKABETTE ROLLER DEĞİŞTİ
Yediği hatalı goller Ederson'un bir anda gözden düşmesine neden oldu. Bulduğu fırsatları iyi değerlendiren yedek kaleci Tarık Çetin ise dünya yıldızıyla rekabette bir adım öne çıkmış durumda.
TEDESCO'NUN 'BİR NUMARA' KARARI
Hastalığını atlatıp, dünkü idmanla birlikte takımın başına dönen teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacakları Samsunspor karşılaşmasında kaleyi 29 yaşındaki file bekçisine teslim edeceği öğrenildi.
Chobani Stadyumu'nda 8 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.