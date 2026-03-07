Son 2 lig maçında 4 puan kaybederek, lider Galatasaray'ı yakalama şansını kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak 25'inci hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kalesinde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Ederson'u kadrosuna katarak, çok konuşulan bir transfer çalımına imza atmıştı. Ancak dünyaca ünlü Brezilyalı kaleci, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Ederson

REKABETTE ROLLER DEĞİŞTİ

Yediği hatalı goller Ederson'un bir anda gözden düşmesine neden oldu. Bulduğu fırsatları iyi değerlendiren yedek kaleci Tarık Çetin ise dünya yıldızıyla rekabette bir adım öne çıkmış durumda.

Tarık Çetin

TEDESCO'NUN 'BİR NUMARA' KARARI

Hastalığını atlatıp, dünkü idmanla birlikte takımın başına dönen teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacakları Samsunspor karşılaşmasında kaleyi 29 yaşındaki file bekçisine teslim edeceği öğrenildi.

Domenico Tedesco

Chobani Stadyumu'nda 8 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası